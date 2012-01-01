Наши услуги

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ — БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЮРЛИЦ, ИПБесплатная консультация +7 (950) 860-58-76 без выходных
Юридическая компания ООО «Ермак Плюс» работает с 2012 г. на рынке юридических услуг по г. Ростову-на-Дону и области. Наша компания оказывает услуги в рамках законов Российской Федерации по списанию долгов через банкротство физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, сельхозпредприятий и производителей.
Мы проводим процедуру банкротства максимально безболезненно и наиболее оптимальным способом, с сохранением всех активов, имущества и со снижением затрат.
В индивидуальном порядке составляется персональный план по подготовке и проведению банкротства.
Банкротство — это реальный и законный способ расстаться с грузом долгов и кредитов. Мы дадим Вам возможность освободиться от требований кредиторов и налоговой инспекции. Тем самым появится возможность перезагрузить свою жизнь и начать ее с чистого листа!
Поэтому банкротство физ лиц является самым эффективным и законным решением всех Ваших проблем!
БОЛЕЕ 237 НАШИХ КЛИЕНТОВ УЖЕ СПИСАЛИ ДОЛГИ И РЕШИЛИ СВОИ ПРОБЛЕМЫ, ОБРАТИВШИСЬ К НАМ!
Стоимость наших услуг всегда разумна и зависит от ситуации и желаемого результата.
Мы готовы Вас выслушать и предложить условия, которые Вас полностью устроят.
Качественный сервис и индивидуальный подход обеспечивают наше устойчивое конкурентное преимущество.
Юридическая компания ООО «Ермак Плюс»
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 266 офис 2
Тел.: +7 (863) 221-29-21, +7 951-495-30-49, +7 950-860-58-76
WhatsApp, Viber: +7 950-860-58-76
Е-mail: ermak_yurist@mail.ru
МЫ РАБОТАЕМ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.